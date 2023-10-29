ПСЖ здобув перемогу над Брестом в 10 турі чемпіонату Франції. Відео голів та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол24".

Підопічні Луїса Енріке досі не перебувають на вершині турнірної таблиці. В 10 турі ПСЖ зустрічався з Брестом, який вразив своєю формую на старті сезону. Парижани до середини першого тайму оформили комфортний рахунок, забивши два голи. Втім, втримати його не вдалося і "пірати" на початку другої половини гри відіграли два м'ячі. Перемогу ПСЖ приніс Кіліан Мбаппе на 89 хвилині.

ПСЖ ледь уникнув фіаско проти сенсації сезону – Мбаппе забив 250 клубний гол, отримав по обличчю і розлютив трибуни

Французький форвард в матчі оформив дубль, забивши свої 250 та 251 голи на клубному рівні у всіх турнірах (224 за парижан, 23 за Монако). В Лізі 1 в його активі 174 м'ячі. За цим показником він обійшов Хасана Акесбі (173) і піднявся на 10 сходинку в таблиці бомбардирів всіх часів.

ПСЖ наразі відстає від Ніцци, яка перебуває на першому місці з 22 пунктами, на один бал. А Брест розташувався на шостій сходинці з 15 очками.