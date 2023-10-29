ПСЖ одержал победу над Брестом в 10-м туре чемпионата Франции. Видео голов и обзор встречи – в этой новости на "Футбол24".

Подопечные Луиса Энрике до сих пор не находятся на вершине турнирной таблицы. В 10 туре ПСЖ встречался с Брестом, который поразил своей формой на старте сезона. Парижане к середине первого тайма оформили комфортный счет, забив два гола. Впрочем, удержать его не удалось и "пираты" в начале второй половины игры отыграли два мяча. Победу ПСЖ принес Килиан Мбаппе на 89 минуте.

ПСЖ едва избежал фиаско против сенсации сезона – Мбаппе забил 250 клубный гол, получил по лицу и разозлил трибуны

Французский форвард в матче оформил дубль, забив свои 250 и 251 голы на клубном уровне во всех турнирах (224 за парижан, 23 за Монако). В Лиге 1 в его активе 174 мяча. По этому показателю он обошел Хасана Акесби (173) и поднялся на 10 строчку в таблице бомбардиров всех времен.

ПСЖ сейчас отстает от Ниццы, которая находится на первом месте с 22 пунктами, на один балл. А Брест расположился на шестой строчке с 15 очками.