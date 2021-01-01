Историческая победа Мойеса после выхода Ярмоленко в видеообзоре матча Эвертон – Вест Хэм
21:58 - Читати українською
Вест Хэм минимально переиграл Эвертон в матче 17-го тура АПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Эвертон – Вест Хэм.
86’ Томаш Соучек
Первый тайм прошел ровно, и команды ушли на перерыв без голов. Во второй половине в Вест Хэма на поле появился Андрей Ярмоленко, и присоединился к решающему голу на 85 минуте, когда после сильной передачи Крессвела мяч отскочил от украинца к Соучеку, и чех принес победу "молоткам". Добавим, что эта победа стала первой для Дэвида Мойеса на "Гудисон Парк" после того, как он покинул Эвертон.
Вест Хэм с Ярмоленко на последних минутах вырвал победу над Эвертоном
Таким образом, Вест Хэм набрал 26 очков и поднялся на 10 место, Эвертон с 29 пунктами остался четвертым.
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