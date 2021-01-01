Первый тайм прошел ровно, и команды ушли на перерыв без голов. Во второй половине в Вест Хэма на поле появился Андрей Ярмоленко, и присоединился к решающему голу на 85 минуте, когда после сильной передачи Крессвела мяч отскочил от украинца к Соучеку, и чех принес победу "молоткам". Добавим, что эта победа стала первой для Дэвида Мойеса на "Гудисон Парк" после того, как он покинул Эвертон.

Вест Хэм с Ярмоленко на последних минутах вырвал победу над Эвертоном

Таким образом, Вест Хэм набрал 26 очков и поднялся на 10 место, Эвертон с 29 пунктами остался четвертым.