Бразильці вибороли путівку у півфінал, а їхній форвард Артур відзначився розкішним голом.

Хавбек Перемоги забив гол зі своєї половини поля – відео шедевру

Росаріо Сентраль програв першу зустріч з рахунком 3:4, тому на останніх хвилинах матчу-відповіді кинувся рятувати ситуацію ледь не всім складом. Подача кутового завершилася невдало, і Артур почав тягнути м'яч на чужу половину. В центрі поля 23-річний форвард помітив, що кіпер вийшов надто далеко. Точний удар з велетенської відстані приніс Брагантіно ще одну перемогу.

Додамо, що у півфіналі суперником бразильского Ред Булл стане переможець пари Сантос – Лібертад Асунсьйон.

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