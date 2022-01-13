Гонсало Вільяр і Борха Майораль перейшли в Хетафе на правах оренди, інформує офіційний сайт клубу. Угода обох футболістів розрахована до кінця сезону. Завтра їх презентують вболівальникам.

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Вільяр належить Ромі і влітку повернеться в Рим. А Майораль був орендований "вовками" з Реала, тому його історія з Ромою завершена – Реал розірвав угоду.

Обидва футболісти минулого сезону відігравали важливу роль в команді Паулу Фонсеки. Вільяр зіграв близько 50 матчів, а Майораль – 45. Однак після приходу Жозе Моурінью вони сіли в запас. Португальцю їхні профілі не підходять.