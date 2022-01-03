Жозе Моурінью визначився з гравцями, на яких не розраховує. Близько десятка футболістів Роми вже у січні можуть перейти в інші клуби. Їхнім прилаштуванням займається спортивний директор Тьягу Пінту, інформує Corriere dello Sport.

Найкраща ситуація у Ріккардо Калафйорі. Моурінью вірить у 19-річного лівого захисника, тому хоче віддати його в оренду, але висуває умову – італієць у новій команді повинен регулярно виходити на поле. Основним претендентом називають Кальярі.

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Інший захисник – Браян Рейнольдс – може повернутися у США. Також американцем цікавляться Брюгге з Андерлехтом. Давіде Сантон привернув увагу турецьких і французьких клубів, але має варіанти і в Італії. Федеріко Фасіо може опинитися в Сампдорії, якщо узгодить достроковий розрив контракту з Ромою і погодитться на зменшення зарплатні в Генуї.

Можуть піти і хавбеки Гонсало Вільяр та Амаду Діавара. Першим цікавиться Валенсія і Ельче, які хочуть орендувати іспанця з правом викупу. З ганцем складніше – він зараз на Кубку Африки, але після повернення може перебратися в Кальярі чи один із французьких клубів.

Борха Майораль, який орендований із Реала, теж піде вже в січні – Моурінью на нього не розраховує. Іспанець може залишитися в Серії А, підписавши контракт із Фіорентиною. Ще один "вигнанець" – Карлес Перес, який прийшов із Барселони. Вінгер майже не грає, тож римляни налаштовані позбутися і його.

До слова, Рома завершила перше коло чемпіонату Італії на 6-й позиції. Відставання від топ-4 складає 6 очок.

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