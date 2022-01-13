Гонсало Вильяр и Борха Майораль перешли в Хетафе на правах аренды, сообщает официальный сайт клуба. Соглашение обоих футболистов рассчитано до конца сезона. Завтра их представят болельщикам.

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Вильяр принадлежит Роме и летом вернется в Рим. А Майораль был арендован "волками" из Реала, поэтому его история с Ромой завершена – Реал расторг соглашение.

Оба футболиста в прошлом сезоне играли важную роль в команде Паулу Фонсеки. Вильяр сыграл около 50 матчей, а Майораль – 45. Однако после прихода Жозе Моуринью они сели в запас. Португальцу их профили не подходят.