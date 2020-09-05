Збірні Іспанії та України зустрінуться у Мадриді в матчі другого туру Ліги націй. Який прогноз на матч Іспанія – Україна і кому віддають перевагу букмекери, читайте на "Футбол 24".

Поєдинок Іспанія – Україна відбудеться у неділю, 6 вересня, в Мадриді. Початок матчу другого туру Ліги націй – о 21:45. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі, яка пройде на мадридській арені Альфредо ді Стефано.

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Іспанія – Україна: прогноз на матч Ліги націй

Фахівці з BWin віддають суттєву перевагу збірній Іспанії. На перемогу "Фурії Рохи" можна поставити з коефіцієнтом 1.55. Імовірність нічиєї – 4.33. Перемогу України оцінили аж у 6.50. На те, що в матчі буде забито мінімум 2 голи, примають ставки за 1.26.

Схожі міркування і в компанії William Hill, яка теж не надто вірить у нашу збірну. Коефіцієнт 1.44 – на перемогу команди Луїса Енріке. Потенційна звитяга команди Шевченка куди менш імовірна – ставки приймають із балом 6.50. На нічию можна поставити з кефом 4.40. Найбільш вірогідним підсумком дуелі вважають перемогу Іспанії з рахунком 1:0 – поставивши на цей результат, можна збільшити свій виграш рівно у 6 разів.

Нагадаємо, Україна підходить до поєдинку лідером квартету А4. В першому турі Ліги націй підопічні Шевченка перемогли Швейцарію на Арені Львів (2:1) завдяки голам Ярмоленка та Зінченка, а от Іспанія врятувала нічию з Німеччиною лише на останніх секундах поєдинку.

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