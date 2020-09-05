Сборные Испании и Украины встретятся в Мадриде в матче второго тура Лиги наций. Какой прогноз на матч Испания – Украина и кому отдают предпочтение букмекеры, читайте на "Футбол 24".

Поединок Испания – Украина состоится в воскресенье, 6 сентября, в Мадриде. Начало матча второго тура Лиги наций – в 21:45. "Футбол 24" проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Украина – Швейцария – 2:1 – видео шедевров Ярмоленко и Зинченко и убийственной пушки Сеферовича

Испания – Украина: прогноз на матч Лиги наций

Специалисты из BWin отдают существенное преимущество сборной Испании. На победу "Фурии Рохи" можно поставить с коэффициентом 1.55. Вероятность ничьи – 4.33. Победу Украины оценили аж в 6.50. На то, что в матче будет забито минимум 2 гола, принимают ставки с 1.26.

Похожие рассуждения и в компании William Hill, которая также не слишком верит в нашу сборную. Коэффициент 1.44 – на победу команды Луиса Энрике. Потенциальная победа команды Шевченко куда менее вероятна – ставки принимают с баллом 6.00. На ничью можно поставить с кефом 4.33. Наиболее вероятным итогом дуэли считают победу Испании со счетом 1:0 – поставив на этот результат, можно увеличить свой выигрыш ровно в 6 раз.

Напомним, Украина подходит к поединку лидером квартета А4, набрав 3 очка. В первом туре Лиги наций подопечные Шевченко победили Швейцарию на Арене Львов (2:1) благодаря голам Ярмоленко и Зинченко, а вот Испания вырвала ничью с Германией лишь на последних секундах поединка.

"Іспанія та Німеччина помилок не пробачатимуть": від Шевченка чекають Луніна, провал Коноплянки і проблеми Зінченка