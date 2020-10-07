Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та його португальский колега Фернанду Гомеш провели зустріч в Лісабоні, на якій остаточно домовилися про подання спільної заявки.

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Раніше своє прагнення провести форум окреслили і Аргентина з Уругваєм – фіналісти першого в історії мундіалю. Втім, організація чемпіонату світу стане пріоритетом і для Рубіалеса, який очолюватиме іспанську федерацію до 2024 року, інформує AS. Світовий форум 2030-го буде ювілейним, сотим, а його господаря чи господарів ФІФА планує оголосити навесні 2022 року.

Нагадаємо, ЧС-2022 прийматиме Катар, а через чотири роки естафету перехоплять Канада, США та Мексика.

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