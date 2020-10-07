Іспанія та Португалія подали спільну заявку на проведення ювілейного чемпіонату світу
Піренейські країни збираються поборотися за право проведення чемпіонат світу 2030 року.
Президент Королівської федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та його португальский колега Фернанду Гомеш провели зустріч в Лісабоні, на якій остаточно домовилися про подання спільної заявки.
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Раніше своє прагнення провести форум окреслили і Аргентина з Уругваєм – фіналісти першого в історії мундіалю. Втім, організація чемпіонату світу стане пріоритетом і для Рубіалеса, який очолюватиме іспанську федерацію до 2024 року, інформує AS. Світовий форум 2030-го буде ювілейним, сотим, а його господаря чи господарів ФІФА планує оголосити навесні 2022 року.
Нагадаємо, ЧС-2022 прийматиме Катар, а через чотири роки естафету перехоплять Канада, США та Мексика.
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