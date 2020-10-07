Президент Королевской федерации футбола Испании Луис Рубиалес и его португальский коллега Фернанду Гомеш провели встречу в Лиссабоне, на которой окончательно договорились о предоставлении совместной заявки.

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Ранее свое стремление провести форум озвучили и Аргентина с Уругваем – финалисты первого в истории мундиаля. Впрочем, организация чемпионата мира станет приоритетом и для Рубиалеса, который будет возглавлять испанскую федерацию до 2024 года, информирует AS. Мировой форум 2030 года будет юбилейным, сотым, а его хозяина или хозяев ФИФА планирует объявить весной 2022 года.

Напомним, ЧМ-2022 будет принимать Катар, а через четыре года эстафету перехватят Канада, США и Мексика.

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