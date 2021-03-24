Євро U-21. Груповий етап, 1 тур

Група В

Чехія – Італія – 1:1

Голи: Маджоре, 75 (авт) – Скамакка, 31

Вилучення: Тоналі, 84 (Італія), Маркіцці, 90+4

Словенія – Іспанія – 0:3

Голи: Пуадо, 53, Вільяр, 54, Міранда, 89

У 2019-му на домашньому чемпіонаті молодь Італії навіть не вийшла у плей-офф. Цього разу Паоло Ніколато привіз на турнір команду, в якої достатньо досвіду гри на найвищому рівні. Однак чехи теж далеко непростий суперник. Початок гри залишився за номінальними господарями. Лише блискучі сейви голкіпера "адзурріні" врятували від пропущеного.

Поступово Італія почала діяти впевненіше й забрала ініціативу. Пішли моменти та небезпечні удари. Забити вдалося після розкішної атаки. Кутроне виборов м'яч на фланзі, змістився в центр і прихованим пасом відрізав двох захисників. У зону увірвався Скамакка, обіграв голкіпера і забив перший гол цього чемпіонату Європи.

Після перерви Італія занадто сильно захопилася обороною. За це довелося поплатитися. Спочатку чехи забили, але із офсайду, а за кілька хвилин Маджоре ефектно переправив м'яч у власні ворота. Штурм довелося влаштовувати у меншості. Сандро Тоналі отримав пряму червону. Зірка Мілана ганебно наступив на суперника. Шанси зрівняти були навіть у такому становищі, а ще одне вилучення вже у компенсований час не мало жодного значення.

За схожим сценарієм розвивалися події в матчі ще одного фаворита квартету. Щоправда, Іспанія так і не змогла здолати опір господарів турніру в першому таймі. Все стало на свої місця на початку другої половини, коли упродовж двох хвилин піренейці забили двічі. Спочатку Браїм Діас упіймав м'яч у межах штрафного і скинув на Пуадо – Хаві пробив сильно і точно. Відразу після цього Кукурелья промчав лівим флангом та відпасував у зону напівкола, звідки Вільяр ще раз прошив голкіпера словенців.

Словенія так і не змогла перехопити ініціативу. "Ла Рохіта" не зупинялася і регулярно загострювала. Векіч мав не одну можливість продемонструвати усю свою майстерність. Однак від розгрому врятуватися не вдалося. Вже наприкінці зустрічі Гарсія та Міранда організували третій гол після швидкої атаки. Насамкінець додамо, що в наступному турі молодіжна збірна Іспанії зіграє з італійськими однолітками. Поєдинок відбудеться 28 березня.

Нагадаємо, Євро U-21 було заплановане на червень 2021-го, але після перенесення дорослого чемпіонату Європи молодіжну першість довелося змістити на весну та розбити на дві частини. Протягом цієї міжнародної паузи (24-31 березня) зіграють груповий етап, а плей-офф пройде в кінці сезону (31 травня – 6 червня).

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