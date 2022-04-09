Іспанія починає революцію показу футболу – соцмережа транслюватиме матч претендентів на ЛЧ
Іспанська Ла Ліга шукає нові формати для поопуляризації футбольних трансляцій.
Матч 32-го туру між Реал Сосьєдадом і Бетісом покажуть у соціальній мережі TikTok, інформує офіційний сайт ліги.
Росія втратила показ ще одного європейського чемпіонату через санкції
Це перший такий досвід серед усіх топ-чемпіонатів Європи. Фанати зможуть подивитись гру на профілі GOL у вертикальному форматі. Розмір 9:16, максимальна якість картинки 4k. Трансляція через TikTok розпочнеться 15 квітня о 21:30, за півгодини до стартового свистка. На стадіоні працюватиме окрема команда з 30 осіб і студія для цього показу.
Додамо, що Реал Сосьєдад і Бетіс стали приємними сюрпризами поточного розіграшу Прімери. Команди йдуть на п'ятій і шостій сходинці відповідно, претендуючи на зону Ліги чемпіонів.
День з Ахметовим, цензура через Шеву, коньяк для Маркевича і кров у Москві: одкровення зірки Нашого футболу