Матч 32-го туру між Реал Сосьєдадом і Бетісом покажуть у соціальній мережі TikTok, інформує офіційний сайт ліги.

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Це перший такий досвід серед усіх топ-чемпіонатів Європи. Фанати зможуть подивитись гру на профілі GOL у вертикальному форматі. Розмір 9:16, максимальна якість картинки 4k. Трансляція через TikTok розпочнеться 15 квітня о 21:30, за півгодини до стартового свистка. На стадіоні працюватиме окрема команда з 30 осіб і студія для цього показу.

Додамо, що Реал Сосьєдад і Бетіс стали приємними сюрпризами поточного розіграшу Прімери. Команди йдуть на п'ятій і шостій сходинці відповідно, претендуючи на зону Ліги чемпіонів.

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