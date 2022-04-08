Росія втратила показ ще одного європейського чемпіонату через санкції
Громадяни Росії повинні готуватися до порції нового пропагандистського лайна з телевізора замість якісного футболу.
Генеральний продюсер федерального каналу "Матч ТВ" Олександр Тащін повідомив про чергове збідніння контенту.
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"Зі сьогоднішнього дня ми не зможемо показувати на наших каналах чемпіонат Нідерландів – Ередивізі. Права на телевізійний показ чемпіонату належать компанії, що перебуває у англійській юрисдикції. З урахуванням накладених Великобританією санкцій, представники Нідерландів вважають, що змусять правовласника порушити санкційне законодавство, надавши їм сигнал передачі "Матч ТВ", – написав Тащін в Telegram.
Нагадаємо, раніше на території країни-окупанта припинили показ чемпіонатів Англії, Франції, Португалії і Шотландії.
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