Гравці Аякса більше не будуть розважати орків / Reuters

Генеральний продюсер федерального каналу "Матч ТВ" Олександр Тащін повідомив про чергове збідніння контенту.

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"Зі сьогоднішнього дня ми не зможемо показувати на наших каналах чемпіонат Нідерландів – Ередивізі. Права на телевізійний показ чемпіонату належать компанії, що перебуває у англійській юрисдикції. З урахуванням накладених Великобританією санкцій, представники Нідерландів вважають, що змусять правовласника порушити санкційне законодавство, надавши їм сигнал передачі "Матч ТВ", – написав Тащін в Telegram.

Нагадаємо, раніше на території країни-окупанта припинили показ чемпіонатів Англії, Франції, Португалії і Шотландії.

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