Матч 32-го тура между Реал Сосьедадом и Бетисом покажут в социальной сети TikTok, сообщает официальный сайт лиги.

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Это первый подобный опыт среди всех топ-чемпионатов Европы. Фанаты смогут посмотреть игру на профиле GOL в вертикальном формате. Размер 9:16, максимальное качество картинки 4k. Трансляция через TikTok начнется 15 апреля в 21:30, за полчаса до стартового свистка. На стадионе будет работать отдельная команда из 30 человек и студия для этого показа.

Реал Сосьедад и Бетис стали приятными сюрпризами текущего розыгрыша Примеры. Команды идут на пятой и шестой строчке соответственно, претендуя на зону Лиги чемпионов.

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