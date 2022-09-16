Тренерський штаб збірної Іспанії на чолі з Луїсом Енріки обрав 25 гравців, які вирушать на завершальні поєдинки Ліги націй 2022/23.

Найбільше представництво у списку має Барселона – одразу шість гравців. Атлетіко відпустить у збірну трьох футболістів. Через травми виклики не отримали Емерік Ляпорт та Жерар Морено.

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Були чутки про повернення Серхіо Рамоса, проте Луїс Енріке все ж вирішив обійтись без 36-річного оборонця. Натомість дебютний виклик отримав Ніко Вільямс, старший брат якого нещодавно змінив футбольне громадянство й обрав виступи за Гану.

Увесь список збірної Іспанії:

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетік), Роберт Санчес (Брайтон), Давід Райя (Брентфорд);

Оборонці: Пау Торрес (Вільяреал), Жорді Альба, Ерік Гарсія (обоє – Барселона), Сесар Аспілікуета (Челсі), Дані Карвахаль (Реал), Дієґо Льоренте (Лідс), Уго Гільямон, Хосе Гайя (обоє – Валенсія);

Півзахисники: Серхіо Бускетс, Гаві, Педрі (усі– Барселона), Коке, Маркос Льоренте (обоє – Атлетіко), Родрі (Манчестер Сіті), Карлос Солер (ПСЖ);

Форварди: Ніко Вільямс (Атлетік), Пабло Сарабія (ПСЖ), Марко Асенсіо (Реал), Альваро Мората (Атлетіко), Борха Іглесіас (Бетіс), Єремі Піно (Вільяреал) та Ферран Торрес (Барселона).

На "Фурію Роху" чекають два поєдинки Ліги націй – проти Швейцарії та Португалії 24 та 27 вересня відповідно. У листопаді іспанці гратимуть на ЧС-2022.