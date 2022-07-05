28-річний нападник оголосив, що відтепер буде одягати футболку національної команди Гани. Дуже ймовірно, що головний тренер викличе його на ЧС-2022.

Це означає, що Вільямс більше не зможе грати за збірну Іспанії. За "Фурію Роху" Іньякі провів 17 офіційних матчів на молодіжному рівні та один товариський за головну команду. Представник Атлетіка мотивував своє рішення бажанням віднайти своє справжнє коріння, хоч тривалий час відмовлявся від пропозиції грати за Гану.

Нагадаємо, Іньякі Вільямс на клубному рівні виступає за басків з 2014-го. Футболісту вдалось увійти в історію Ла Ліги як гравець з найбільшою кількістю проведених поєдинків поспіль.

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