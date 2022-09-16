Тренерский штаб сборной Испании во главе с Луисом Энрики выбрал 25 игроков, которые отправятся на заключительные поединки Лиги наций 2022/23.

Наибольшее представительство в списке имеет Барселона – сразу шесть игроков. Атлетико отпустит в сборную трех футболистов. Из-за травм вызовы не получили Эмерик Ляпорт и Жерар Морено.

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Были слухи о возвращении Серхио Рамоса, однако Луис Энрике все же решил обойтись без 36-летнего защитника. Зато дебютный вызов получил Нико Уильямс, старший брат которого недавно сменил футбольное гражданство и выбрал выступления за Гану.

Весь список сборной Испании:

Вратари: Унаи Симон (Атлетик), Роберт Санчес (Брайтон), Давид Райя (Брентфорд);

Защитники: Пау Торрес (Вильярреал), Жорди Альба, Эрик Гарсия (оба – Барселона), Сесар Аспиликуэта (Челси), Дани Карвахаль (Реал), Диего Льоренте (Лидс), Уго Гильямон, Хосе Гайя (оба – Валенсия);

Полузащитники: Серхио Бускетс, Гави, Педри (все – Барселона), Коке, Маркос Льоренте (оба – Атлетико), Родри (Манчестер Сити), Карлос Солер (ПСЖ);

Форварды: Нико Уильямс (Атлетик), Пабло Сарабия (ПСЖ), Марко Асенсио (Реал), Альваро Мората (Атлетико), Борха Иглесиас (Бетис), Йереми Пино (Вильяреал) и Ферран Торрес (Барселона).

"Фурию Роху" ждут два поединка Лиги наций – против Швейцарии и Португалии 24 и 27 сентября соответственно. В ноябре испанцы будут играть на ЧМ-2022.