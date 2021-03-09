Королівська іспанська футбольна федерація одним дописом у мережі спровокувала неабиякий міжнародний скандал. Під ударом опинився старт відбору до чемпіонату світу-2022 у Європі.

"Фурія Роха" провокативно оголосила перелік виконавців на найближчі матчі національної команди в своєму твіттері.

Шевченко оголосив список гравців на перші матчі кваліфікації ЧС-2022 – без Буяльського, дебютант та велике повернення

У дописі йдеться про заявку Луїса Енріке на поєдинки проти Греції, Грузії та "території Косова". Іспанія на державному рівні не визнала незалежності Косова, проте держава на Балканах отримала дипломатичне визнання 98 держав-членів ООН. Футбольна федерація Косова виступила зі спеціальною заявою, назвавши позицію іспанців марною і несправедливою.

Разом із тим, косовські функціонери нагадали, що матч Іспанія – Косово 31 березня відбудеться під егідою УЄФА. Отже, якщо критерії союзу асоціацій щодо виконання гімну та підняття прапору не будуть виконані, то поєдинок не відбудеться. ФФ Косова закликала іспанських колег змінити свій підхід, інакше вони будуть вимагати реакції УЄФА.

"Його скосимо першим": учасників історичного фіналу ЧС-1930 лякали фізичною розправою, м'ясорубка на полі і трибунах