Іспанія не без труднощів переграла Грецію в матчі 7-го туру кваліфікації до ЧС-2022. Читайте звіт про зустріч на Футбол 24.

Відбір до ЧС-2022, 7-й тур

Греція – Іспанія – 0:1

Гол: Сарабія, 26, (пен.)

Поєдинок став історичним для збірної Іспанії – вперше за майже рік у складі "Фурії Рохи" вийшов гравець Реала. Луїс Енріке вирішив довірити позицію правого оборонця Дані Карвахалю. Старт матчу вийшов досить прогнозованим – Іспанія контролювала м'яч та позиційно атакувала. Греки ж намагались зловити суперника на контратаках.

Цітаішвілі з Грузією сенсаційно переграв Швецію у відборі до ЧС-2022, а Жерсон шикарним голом прибив Азербайджан

Першу небезпечну атаку загубив Рауль Де Томас, який вперше вийшов у складі національної команди. Нападник вибігав один на один, але спробував підлаштуватись під праву – захисник вибив м'яч. Греція на 21 хвилині забила – Масуріс втік від захисників та потужно пробив у дев'ятку, проте гол скасували через офсайд. Через 5 хвилин був забитий гол вже за всіма правилами, щоправда, у ворота греків. Яннуліс влучив по нозі Коке у штрафному та привіз пенальті, а Сарабія впевнено його реалізував.

До перерви "Фурія Роха" мала ще один класний момент – Мората вискочив під кутом на воротаря греків Влаходімоса, але замість передачі на партнерів вирішив пробити. Голкіпер впорався з ударом, який став останнім небезпечним перед перервою.

Початок другого тайму вийшов досить пасивним. Команди обмінялись кутовими, які не призвели до небезпеки та досить пасивно проводили другу половину. Іспанія не дуже спішила в атаку, а Греція просто не могла створити небезпеку. Гострий момент мав Цоліс, але не встиг замкнути дальню стійку. "Фурія Роха" освіжила атаку та перевела гру на протилежну половину поля, але моментів було обмаль.

В підсумку, Іспанія втримала переможний рахунок та досягнула головного – очолила групу B, позбавивши Грецію шансів хоча б на плей-офф. "Фурія Роха" з 16 очками стала лідером, а Швеція з 15 пунктами опустилась на другу сходинку перед завершальним туром.

Роналду не зумів обіграти Ірландію, Німеччина жорстко помстилася, Хорватія розгромом Мальти не пустила Росію на ЧС-2022