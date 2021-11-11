Відбір до ЧС-2022, Європа

Група А

Азербайджан – Люксембург – 1:3

Голи: Салахлі, 83 – Родрігес, 67, 90+1, С.Тілль, 78

Вилучення: Муталлімов, 21

Група В

Грузія – Швеція – 2:0

Голи: Кварацхелія, 61, 78

Група Н

Росія – Кіпр – 6:0

Голи: Єрохін, 4, 87, Смолов, 55, Мостовой, 56, Сутормін, 62, Заболотний, 82

Група J

Вірменія – Північна Македонія – 0:5

Голи: Трайковскі, 22, Барді, 36, 66 (пен), 90 (пен), Рістовскі, 79

Люксембург вже не бореться за чемпіонат світу, але повертається на переможний шлях. Сьогодні люкси на виїзді дотиснули Азербайджан. Гості у середині першого тайму заробили чисельну більшість – хавбек Ворскли Олів'є Тілль отримав грубий удар шипами в корпус.

Люксембург тиснув весь матч і все ж знайшов свої голи. Найкращими на полі були "наші" Тілль і Родрігес (Жерсон після Динамо грає за Труа), про що свідчать оцінки SofaScore: Тілль – 8, Родрігес – 9. Вони весь час були в центрі уваги та створювали моменти.

Жерсон відкрив рахунок розкішним ударом через себе. Себастьєн Тілль, який грає у Вернидуба в Шерифі, подвоїв перевагу. Азербайджан відповів лише одним голом і програв. У компенсований час Жерсон оформив дубль!

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Грузія створила грандіозну сенсацію перемогою над шведами, які очолювали групу В. Швеція домінувала, значно більше атакувала, але ніяк не могла забити. "Синьо-жовті" активно старалися грати на Златана, однак нічого не клеїлося.

Голкіпер грузинів Лорія впіймав кураж (7 сейвів), в обороні круто відіграв Хочолава (7 виносів, 4 заблоковані удари). Атаки Грузії творили Цітаішвілі та Кварацхелія. І якщо Гіо знов не надто ефективно перетягував на себе ковдру, то Хвіча дублем зробив результат!

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Швеція програла Грузії та втратила шанс відірватися від Іспанії. Тепер "Фурія Роха" – господар становища в групі В. Іспанці відстають на два очки, але мають матч в запасі та очну зустріч зі шведами попереду.

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Росія наблизилася до виходу на Мундіаль, розгромивши слабкий Кіпр. Голи Єрохіна, Смолова, Мостового, Суторміна та Заболотного допомогли росіянам закріпитися на вершині групи Н. Щоб напряму потрапити на чемпіонат світу, команді Карпіна в останньому турі потрібно не програти Хорватії.

Північна Македонія вирвалася на друге місце рівної групи J. Балканці в гостях розбили Вірменію – двічі розписались у воротах суперника до перерви, а в другому таймі довершили справу з пенальті. Македонці стали фаворитами на вихід у плей-офф (перше місце у Німеччини), а Вірменія після чудового старту кваліфікації має вже 6-матчеву безвиграшну серію.