"Говорити про цю гру дуже важко. Все-таки, це друга наша гра на такому рівні після тривалої перерви. Гравці віддали на полі все, що могли, але рівень та інтенсивність нашого чемпіонату не дозволяють нам грати на такому рівні проти таких суперників.

Іспанія – Україна – 4:0 – відео голів

В матчі зі Швейцарією ми віддали багато сил, було важко фізично. Грати з такими суперниками, як Іспанія, Швейцарія і Німеччина – дуже непросто. Ми спробували провести певну ротацію, але треба розуміти високий рівень суперників. Ми старалися збалансувати склад. До гравців у мене немає жодних претензій, адже вони віддали все. Сьогодні рівень команд дуже відрізнявся.

Відсутність Степаненка? Ми дали шанс новим гравцям. Звісно, Тарас – важливий гравець для збірної України, але сьогодні одна-дві заміни не могли переламати хід гри, адже була дуже велика різниця на полі. Одні гравці рухалися швидше та швидше приймали рішення. Нам було важко відновитися після Швейцарії, це моя думка

Однозначно, ми знали, що Іспанія завжди пресингує, у них завжди 4-5 гравців на лінії мяча та добре працює підстраховка. Ми намагалися по-різному виходити з оборони, але Іспанія нас переграла. Я вважаю, що цей матч дав багато інформації для нас. Ми ставимо високі вимоги перед гравцями – можливо, на майбутнє щось перебудуємо. Тим більше, що зіграємо з Францією, Німеччиною та Іспанією. У нас є місяць для роздумів", – розповів Шевченко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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