"Говорить об этой игре очень трудно. Все-таки, это вторая наша игра на таком уровне после длительного перерыва. Игроки отдали на поле все, что могли, но уровень и интенсивность нашего чемпионата не позволяют нам играть на таком уровне против таких соперников.

Испания – Украина – 4:0 – видео голов

В матче со Швейцарией мы отдали много сил, было тяжело физически. Играть с такими соперниками, как Испания, Швейцария и Германия – очень непросто. Мы попытались провести определенную ротацию, но надо понимать высокий уровень соперников. Мы старались сбалансировать состав. К игрокам у меня нет никаких претензий, ведь они отдали все. Сегодня уровень команд очень отличался.

Отсутствие Степаненко? Мы дали шанс новым игрокам. Конечно, Тарас – важный игрок для сборной Украины, но сегодня одна-две замены не могли переломить ход игры, ведь была очень большая разница на поле. Одни игроки двигались быстрее и быстрее принимали решения. Нам было трудно восстановиться после Швейцарии, это мое мнение

Однозначно, мы знали, что Испания всегда прессингует, у них всегда 4-5 игроков на линии мяча и хорошо работает подстраховка. Мы пытались по-разному выходить из обороны, но Испания нас переиграла. Я считаю, что этот матч дал много информации для нас. Мы ставим высокие требования перед игроками – возможно, в будущем что-то перестроим. Тем более, что сыграем с Францией, Германией и Испанией. У нас есть месяц для раздумий", – рассказал Шевченко в эфире телеканала "Футбол 1".

Испания разбила Украину в матче Лиги наций – бенефис 17-летнего Фати, повтор исторического антирекорда