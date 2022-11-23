Чемпіонат світу 2022, група E, 1-й тур

23 листопада, 18:00. Доха, стадіон Аль-Тумама

Головний арбітр: Мохаммед Абдулла (ОАЕ)

Трансляція: MEGOGO, Суспільне

Другий за хронологією поєдинок квартету E, де також грають Німеччина і Японія. Матч, як і онлайн-трансляція Іспанія – Коста-Ріка на "Футбол 24", стартує о 18:00. "Фурія Роха" є одним із фаворитів турніру. Піренейці тріумфували 12 років тому в ПАР. Однак після того Іспанія не пройшла групу та сенсаційно вилетіла в 1/8 фіналу. Відтак зараз очікування, як і тиск на команду Лухса Енріке, зростають. Для Коста-Ріки це лише 6 Мундіаль. "Лос Тікос" на попередніх світових форумах двічі виходили до плей-офф. У 2014 році "триколор" навіть дісталися чвертьфіналу. Зараз настав час знову пробиватися як мінімум в 1/8?

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Утім, Коста-Ріка відверто не вражає. На катарський Чемпіонат світу команда Луїса Фернандо Суареса кваліфікувалася тільки після міжконтинентального плей-офф проти Нової Зеландії, де лише феноменальний Навас витягнув усю команду. "Тікос" відверто поступилися за очікуваними голами (0,2 на 1,41, лише 4 удари в більшості проти 15 суперника), але 4 сейви Кейлора, швидкий забитий м'яч екс-форварда Арсенала Жоеля Кемпбелла, марнотратство Кріса Вуда та порятунок VAR (зі скасованим голом і червоною карткою) зробили свою справу.

Іспанія підходить до ЧС-2022 після успіхів на Євро-2020 (півфінал) і Лізі націй (2 місце). Надзвичайно юна і перспективна команда (3 наймолодший склад на турнірі, середній вік – 26,1) повинна показати готовність зробити ще один крок уперед. Можна навіть назвати "Фурію Роху" тихим фаворитом турніру. Сьогоднішній суперник, навпаки, дуже вікова команда з найстаршою основою. У прогнозованому стартовому складі Коста-Ріки аж 7 гравців, яким за 30. Іспанців накрило епідемією застуди після надто інтенсивного користування кондиціонерами (аж 7 гравців опинилися під питанням), але це не може слугувати жодною відмазкою на випадок потенційного фіаско.

Головний тренер Коста-Ріки вже встиг епатувати заявою про бажання виграти ЧС-2022. Він відродив команду після провального старту в зоні відбору КОНКАКАФ. І хоча суперник дуже сильний, прагне показати яскраву атакувальну гру, андердоги вірять у свої шанси зачепитися за очки. Відома своїми досить влучними прогнозами статистична система Gracenote дає аж 42% на те, що Коста-Ріка не програє. Цікаво, що Marca прогнозує в центрі оборони Родрі, який конкурує з Бускетсом за місце опорного півзахисника. На цей варіант Луїс Енріке може піти, якщо захоче урізноманітнити варіанти побудови позиційного нападу від своїх воріт.

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Орієнтовні склади на матч Іспанія – Коста-Ріка

Іспанія: Сімон (Атлетік) – Карвахаль (Реал), Родрі, Ляпорт (обидва Манчестер Сіті), Альба – Гаві, Бускетс, Педрі (всі Барселона) – Асенсіо (Реал), Мората (Атлетіко), Ферран (Барселона)

Коста-Ріка: Навас (ПСЖ) – Карлос Мартінес (Сан-Карлос), Кальво (Коньяспор), Дуарте (Аль-Веда), Ов'єдо (Реал Солт-Лейк) – Сельсо Борхес (Алахуеленсе), Жерсон Торрес – Техеда (обидва Ередіано), Кемпбелл (Леон), Беннет (Сандерленд) – Контрерас (Ередіано)

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Іспанія є тотальним фаворитом букмекерів. На її перемозі дуже не заробиш (коефіцієнт лише 1,19). А ось кожна поставлена на Коста-Ріку (головного аутсайдера 1 туру) гривня окупиться в 19 разів. Нічия теж була б сенсаційним результатом (7,4). Не можна повністю відкидати саме останній варіант, адже Іспанія важко долає захист автобусного типу. Греція, Швейцарія, Португалія, Швеція – всі ці команди сиділи в глухій обороні, хоча їх вдавалося дотиснути з однаковим рахунком 1:0. І не забуваємо, що це Чемпіонат світу з його любов'ю до сенсацій, де Аргентина вже встигла програти Саудівській Аравії, а Данія не змогла обіграти Туніс.

Коста-Ріка знає, як вибивати великі команди: 8 років тому не пустила Англію та Італію в 1/8 і лише в серії пенальті поступилася Нідерландам на шляху до півфіналу. Зараз все ж не очікуємо повторення цієї казки, однак крові фаворитам "тікос" можуть попити. Іспанія та Німеччина не без слабких місць. У Північній Америці Коста-Ріка завершила відбір на рівні зі США, які посіли 3 місце лише за додатковими показниками.

Тільки 1 програш і 10 перемог за останні 13 матчів справді вражають, хоча враховуємо рівень суперників. Лише 8 пропущених голів суперника за 15 матчів кваліфікації мають насторожувати іспанських вболівальників. Навас відчував проблеми з п'ятою, але тепер має бути готовим творити нові дива. Це матч на розгром, якщо Іспанії швидко вдасться забити перший гол, або на великі муки з шансами побачити чергову сенсацію.

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