Японія проекзаменує Німеччину в рамках 1-го туру групового етапу чемпіонату світу-2022. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат світу-2022, 1-й тур, група E

23 листопада, 15:00. Доха, стадіон Халіфа

Головний арбітр: Іван Бартон (Сальвадор)

Телетрансляція: MEGOGO, Суспільне

Німеччина вперше за 18 років їде на великий турнір без Йоахіма Льова. Останні чемпіонати Йогі були розчаруванням. Провал на ЧС-2018 показав, що збірній потрібні зміни; кілька років довелося терпіти дивні та невдалі експерименти Льова; на Євро-2020 був останній мінорний акорд.

Гансі Флік має комфортну ситуацію – після таких страждань легко показати прогрес. Колишній асистент Льова позбувся невдалої схеми з трьома захисниками та повернув Кімміха в центр поля, що стало головними кроками до виходу з кризи. Німеччина знову серед фаворитів Мундіалю.

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Флік у Баварії продемонстрував вміння швидко налагодити ігрові зв'язки, побудувати комфортні умови для футболістів і зробити результат на короткій дистанції. У збірній він також використовує потужний мюнхенський кістяк. Атака Бундестім в ідеальному стані може складатися з 6 гравців Баварії, але Сане травмований, а Мюллєр не встиг набрати найкращу форму.

Між Німеччиною та Японією міцний футбольний зв'язок. У заявці Моріясу на ЧС-2022 8 представників Бундесліги. Японці грають у скромніших клубах, але середня лінія команди має неймовірну кількість таланту. "Самураї" тактично підковані та добре готові фізично. Цікава команда, готова до сюрпризів.

На перший погляд, Японія не має жодних шансів у групі з Німеччиною та Іспанією. Однак збірна захмарно мотивована, роками чекаючи зустрічі з європейськими гігантами. Це ж не Монголію чи Таджикистан громити. Влітку острів'яни гарно стримали саму Бразилію – Неймар забив лише з пенальті.

Орієнтовні склади на матч Німеччина – Японія

Німеччина: Нойєр – Керер, Зюле, Рюдігер, Раум – Кімміх, Горецка – Гнабрі, Мюллєр, Мусіала – Хаверц

Японія: Гонда – Томіясу, Ітакура, Йошіда, Нагатомо – Моріта, Шібасакі – Іто, Камада, Доан – Асано

Прогноз "Футбол 24" – 3:1

Флік грає у відкритий видовищний футбол. Німеччина багато дозволяє суперникам, але ще більше створює біля чужих воріт. Єдина проблема – відсутність якісного форварда, який би конвертував численні моменти в голи. На вістрі цілком реально побачити дебютанта Фюлькруга.

З перших днів зрозуміло, що прогнозувати результати та навіть картину матчів на цьому чемпіонаті світу дуже важко. Фаворити розчаровують, скромні команди позитивно дивують. Чи здатна Японія сьогодні на сенсацію? Однозначно. Чи створить вона сенсацію? Малоймовірно.

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