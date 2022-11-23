Чемпионат мира 2022, группа E, 1-й тур

23 ноября, 18:00. Доха, стадион Аль-Тумама

Главный арбитр: Мохаммед Абдулла (ОАЭ)

Трансляция: MEGOGO, Суспільне

Второй по хронологии поединок квартета E, где также играют Германия и Япония. Матч, как и онлайн-трансляция Испания – Коста-Рика на "Футбол 24", стартует в 18:00. "Фурия Роха" является одним из фаворитов турнира. Пиренейцы триумфовали 12 лет назад в ЮАР. Однако после того Испания не прошла группу и сенсационно вылетела в 1/8 финала. Поэтому сейчас ожидания, как и давление на команду Лухса Энрике, растут. Для Коста-Рики это лишь 6 Мундиаль. "Лос Тикос" на предыдущих мировых форумах дважды выходили в плей-офф. В 2014 году "триколор" даже добрались до четвертьфинала. Сейчас настало время снова пробиваться как минимум в 1/8?

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Впрочем, Коста-Рика откровенно не впечатляет. На катарский Чемпионат мира команда Луиса Фернандо Суареса квалифицировалась только после межконтинентального плей-офф против Новой Зеландии, где лишь феноменальный Навас вытащил всю команду. "Тикос" откровенно уступили по ожидаемым голам (0,2 на 1,41, лишь 4 удара в большинстве против 15 соперника), но 4 сейва Кейлора, быстрый забитый мяч экс-форварда Арсенала Жоэля Кэмпбелла, расточительство Криса Вуда и спасение VAR (с отмененным голом и красной карточкой) сделали свое дело.

Испания подходит к ЧМ-2022 после успехов на Евро-2020 (полуфинал) и Лиге наций (2 место). Чрезвычайно юная и перспективная команда (3 самый молодой состав на турнире, средний возраст – 26,1) должна показать готовность сделать еще один шаг вперед. Можно даже назвать "Фурию Роху" тихим фаворитом турнира. Сегодняшний соперник, напротив, очень возрастная команда с самой старой основой. В прогнозируемом стартовом составе Коста-Рики аж 7 игроков, которым за 30. Испанцев накрыло эпидемией простуды после слишком интенсивного пользования кондиционерами (аж 7 игроков оказались под вопросом), но это не может служить какой-либо отмазкой на случай потенциального фиаско.

Главный тренер Коста-Рики уже успел эпатировать заявлением о желании выиграть ЧМ-2022. Он возродил команду после провального старта в зоне отбора КОНКАКАФ. И хотя соперник очень сильный, стремится показать яркую атакующую игру, андердоги верят в свои шансы зацепиться за очки. Известная своими довольно точными прогнозами статистическая система Gracenote дает аж 42% на то, что Коста-Рика не проиграет. Интересно, что Marca прогнозирует в центре обороны Родри, который конкурирует с Бускетсом за место опорного полузащитника. На этот вариант Луис Энрике может пойти, если захочет разнообразить варианты построения позиционного нападения от своих ворот.

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Ориентировочные составы на матч Испания – Коста-Рика

Испания: Симон (Атлетик) – Карвахаль (Реал), Родри, Ляпорт (оба Манчестер Сити), Альба – Гави, Бускетс, Педри (все Барселона) – Асенсио (Реал), Мората (Атлетико), Ферран (Барселона)

Коста-Рика: Навас (ПСЖ) – Карлос Мартинес (Сан-Карлос), Кальво (Коньяспор), Дуарте (Аль-Веда), Овьедо (Реал Солт-Лейк) – Сельсо Борхес (Алахуэленсе), Жерсон Торрес – Техеда (оба Эредиано), Кэмпбелл (Леон), Беннет (Сандерленд) – Контрерас (Эредиано)

Прогноз "Футбол 24" – 1:0

Испания является тотальным фаворитом букмекеров. На ее победе не слишком заработаешь (коэффициент лишь 1,19). А вот каждая поставленная на Коста-Рику (главного аутсайдера 1 тура во всем турнире) гривна окупится в 19 раз. Ничья тоже была бы сенсационным результатом (7,4). Нельзя полностью отбрасывать именно последний вариант, ведь Испания тяжело преодолевает защиту автобусного типа. Греция, Швейцария, Португалия, Швеция – все эти команды сидели в глухой обороне, хотя их удавалось дожать с одинаковым счетом 1:0. И не забываем, что это Чемпионат мира с его любовью к сенсациям, где Аргентина уже успела проиграть Саудовской Аравии, а Дания не смогла обыграть Тунис.

Коста-Рика знает, как выбивать большие команды: 8 лет назад не пустила Англию и Италию в 1/8 и лишь в серии пенальти уступила Нидерландам на пути к полуфиналу. Сейчас все же не ожидаем повторения этой сказки, однако крови фаворитам "тикос" вполне себе могут попить. Испания и Германия не без слабых мест. В Северной Америке Коста-Рика завершила отбор на уровне с США, которые заняли 3 место только по дополнительным показателям. Лишь 1 проигрыш и 10 побед за последние 13 матчей действительно впечатляют, хотя и с оговоркой на уровень соперников. Только 8 пропущенных голов соперника за 15 матчей квалификации должны настораживать испанских болельщиков. Навас испытывал проблемы с пяткой, но теперь должен быть готов творить новые чудеса. Это матч на разгром, если Испании быстро удастся забить первый гол, или на большие мучения с шансами увидеть очередную сенсацию.

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