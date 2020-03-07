Ісмаїлі відзначив роль уболівальників у своєму вражаючому досягненні з Шахтарем

Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі у грі з СК Дніпро-1 (4:1) провів за "гірників" ювілейний 200-й поєдинок.

"Щасливий провести таку кількість матчів в такому клубі, як Шахтар. Це вдається не кожному, і я дуже гордий. Радий, що разом з командою виступав на різних світових аренах – як в Україні, так і за кордоном. Ми досягли дуже багато чого, і я дякую уболівальникам за підтримку протягом цих по-справжньому щасливих семи років.

Шахтар став лідером Ліги Європи за важливим показником

Звичайно, хотів відзначити цю подію відмінною грою і забити, але, на жаль, трохи поспішив в деяких епізодах. Найголовніше, що перемогли і продовжуємо лідирувати в чемпіонаті з хорошим відривом.

Поки що не думаємо про протистояння з Вольфсбургом, адже належить провести гру в чемпіонаті. Ми хочемо здобути перемогу. Тільки після зустрічі з Колосом зосередимось на Лізі Європи", – цитує Ісмаїлі прес-служба Шахтаря.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар