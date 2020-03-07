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Ісмаїлі відзначив роль уболівальників у своєму вражаючому досягненні з Шахтарем

06:30 419 Читать на русском
Ісмаїлі відзначив роль уболівальників у своєму вражаючому досягненні з Шахтарем
Ісмаїлі / фото: ФК Шахтар

Бразильський захисник Шахтаря Ісмаїлі у грі з СК Дніпро-1 (4:1) провів за "гірників" ювілейний 200-й поєдинок.

4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергій Кривцов
9’ Володимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Євген Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Щасливий провести таку кількість матчів в такому клубі, як Шахтар. Це вдається не кожному, і я дуже гордий. Радий, що разом з командою виступав на різних світових аренах – як в Україні, так і за кордоном. Ми досягли дуже багато чого, і я дякую уболівальникам за підтримку протягом цих по-справжньому щасливих семи років.

Шахтар став лідером Ліги Європи за важливим показником

Звичайно, хотів відзначити цю подію відмінною грою і забити, але, на жаль, трохи поспішив в деяких епізодах. Найголовніше, що перемогли і продовжуємо лідирувати в чемпіонаті з хорошим відривом.

Поки що не думаємо про протистояння з Вольфсбургом, адже належить провести гру в чемпіонаті. Ми хочемо здобути перемогу. Тільки після зустрічі з Колосом зосередимось на Лізі Європи", – цитує Ісмаїлі прес-служба Шахтаря.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

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Шахтар Шахтар Шахтар - СК Дніпро-1 Ісмаїлі Ісмаїлі
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