Исмаили отметил роль болельщиков в своем впечатляющем достижении с Шахтером

Бразильский защитник Шахтера Исмаили в игре с СК Днепр-1 (4:1) провел за "горняков" юбилейный 200-й поединок.

"Счастливый провести такое количество матчей в таком клубе, как Шахтер. Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на разных мировых аренах – как в Украине, так и за рубежом. Мы достигли очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку в течение этих по-настоящему счастливых семи лет.

Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю

Конечно, хотел отметить это событие отличной игрой и забить, но, к сожалению, немного поспешил в некоторых эпизодах. Самое главное, что победили и продолжаем лидировать в чемпионате с хорошим отрывом.

Пока не думаем о противостоянии с Вольфсбургом, ведь предстоит провести игру в чемпионате. Мы хотим одержать победу. Только после встречи с Колосом сосредоточимся на Лиге Европы", – цитирует Исмаили пресс-служба Шахтера.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар