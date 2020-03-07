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Исмаили отметил роль болельщиков в своем впечатляющем достижении с Шахтером

06:30 15 Читати українською
Исмаили отметил роль болельщиков в своем впечатляющем достижении с Шахтером
Исмаили / фото: ФК Шахтер

Бразильский защитник Шахтера Исмаили в игре с СК Днепр-1 (4:1) провел за "горняков" юбилейный 200-й поединок.

4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
 
Владислав Супряга 82’
4’ Сергей Кривцов
9’ Владимир Адамюк
19’ Тайсон
23’ Евгений Коноплянка
82’ Владислав Супряга

"Счастливый провести такое количество матчей в таком клубе, как Шахтер. Это удается не каждому, и я очень горд. Рад, что вместе с командой выступал на разных мировых аренах – как в Украине, так и за рубежом. Мы достигли очень многого, и я благодарю болельщиков за поддержку в течение этих по-настоящему счастливых семи лет.

Шахтер стал лидером Лиги Европы по важному показателю

Конечно, хотел отметить это событие отличной игрой и забить, но, к сожалению, немного поспешил в некоторых эпизодах. Самое главное, что победили и продолжаем лидировать в чемпионате с хорошим отрывом.

Пока не думаем о противостоянии с Вольфсбургом, ведь предстоит провести игру в чемпионате. Мы хотим одержать победу. Только после встречи с Колосом сосредоточимся на Лиге Европы", – цитирует Исмаили пресс-служба Шахтера.

"Ми зараз в такій формі, що це буде легко". Фани Вольфсбурга оптимістичні перед битвою в ЛЄ, але фаворит – Шахтар

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Шахтер Шахтер Шахтер - СК Днепр-1 Исмаили Исмаили
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