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Шахтар повернув Танковського в Маріуполь перед матчами азовців у Лізі Європи

21:57 270 Читать на русском
Шахтар повернув Танковського в Маріуполь перед матчами азовців у Лізі Європи
В'ячеслав Танковський / Маріуполь

Хавбек Шахтаря В'ячеслав Танковський перейшов у Маріуполь.

Маріуполь перед поєдинками кваліфікації Ліги Європи проти АЗ орендував у Шахтаря хавбека В'ячеслава Танковського. Угода розрахована на півроку, повідомляє офіційний сайт азовців.

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Нагадаємо, Танковський вже виступав у Маріуполі на правах оренди з липня по грудень 2017 року. Другу частину сезону 2018/19 23-річний хавбек провів у Арсеналі-Київ.

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До слова, Маріуполь розпочне свій шлях у Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду, де зустрінеться з АЗ. Перший поєдинок відбудеться 8 серпня, матч-відповідь – 15 серпня.

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Теги
Трансфери Маріуполь Маріуполь Шахтар Шахтар В'ячеслав Танковський В'ячеслав Танковський Трансфери Шахтаря Трансфери чемпіонату України
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