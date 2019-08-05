Шахтар повернув Танковського в Маріуполь перед матчами азовців у Лізі Європи

Хавбек Шахтаря В'ячеслав Танковський перейшов у Маріуполь.

Маріуполь перед поєдинками кваліфікації Ліги Європи проти АЗ орендував у Шахтаря хавбека В'ячеслава Танковського. Угода розрахована на півроку, повідомляє офіційний сайт азовців.

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Нагадаємо, Танковський вже виступав у Маріуполі на правах оренди з липня по грудень 2017 року. Другу частину сезону 2018/19 23-річний хавбек провів у Арсеналі-Київ.

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До слова, Маріуполь розпочне свій шлях у Лізі Європи з третього кваліфікаційного раунду, де зустрінеться з АЗ. Перший поєдинок відбудеться 8 серпня, матч-відповідь – 15 серпня.