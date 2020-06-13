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Ісмаїлі отримав серйозну травму та може пропустити півроку

08:58 1063 Читать на русском
Ісмаїлі отримав серйозну травму та може пропустити півроку
Ісмаїлі (справа) / ФК Шахтар

Захисник "гірників" ризикує вибути з гри на тривалий термін через проблеми з коліном.

30-річний Ісмаїлі під час тренування пошкодив коліно. Найближчим часом захисник пройде медобстеження, яке встановить точний діагноз та визначить термін відновлення.

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За попередніми прогнозами, бразилець вибув надовго – орієнтовно на 6 місяців. Підозрюють, що Ісмаїлі порвав хрестоподібні зв'язки коліна, інформує Football.ua.

Бразилець виступає за Шахтар з 2013 року, перейшовши з Браги. В поточному сезоні провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 голи та віддав 5 асистів. У складі "гірників" 5 разів виграв золоті медалі чемпіонату України та близький до шостого титулу в УПЛ.

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