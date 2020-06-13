Исмаили получил серьезную травму и может пропустить полгода

Защитник "горняков" рискует выбыть из игры на длительный срок из-за проблем с коленом.

30-летний Исмаили во время тренировки повредил колено. В ближайшее время защитник пройдет медобследование, которое установит точный диагноз и определит срок восстановления.

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По предварительным прогнозам, бразилец выбыл надолго – ориентировочно на 6 месяцев. Подозревают, что Исмаили порвал крестообразные связки колена, информирует Football.ua.

Бразилец выступает за Шахтер с 2013 года, перейдя из Браги. В текущем сезоне провел 32 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 ассистов. В составе "горняков" 5 раз выиграл золотые медали чемпионата Украины и близок к шестому титулу в УПЛ.

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