"Я б не став швидко їх підписувати": колишній селекціонер Шахтаря критично оцінив рівень українських футболістів

Ян Штреер, який свого часу очолював селекційну службу Шахтаря, песимістично оцінив рівень українських футболістів.

"Коли я працював у Шахтарі, то призначив скаута, який відповідав напрямок у Бразилії. Я контактую з ним і зараз. Також у мене був скаут в Аргентині, який зараз працює в Базелі. Скрізь, у кожній країні, я знаю багатьох людей і маю контакти. У мене є свої певні вподобання щодо гравців.

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Мені подобаються креативні футболісти. Бразильці – відмінні гравці. Також вважаю, що африканці – це відмінні футболісти. В Україні взагалі немає креативних гравців, тому вони завжди запрошують їх з-за кордону. Саме тому я б не став швидко підписувати когось із українських футболістів. Ми не дуже хочемо цього", – цитує голландця Twente Fans.

Зауважимо, нещодавно Ян Штреер став спортивним директором Твенте. Він працював у Шахтарі з 2007-го по 2010 рік – саме у той час "гірники" підписали Алекса Тейшеру та Дугласа Косту, які згодом поповнили клубний рахунок на кількадесят мільйонів євро.

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