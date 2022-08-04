Український володар Кубка і Суперкубка європейського чемпіонату продовжить кар'єру в Казахстані
19:21 - Читать на русском
Ще один наш співвітчизник перебрався у казахську першість.
Захисник Олексій Дитятьєв виступатиме за казахський Аксу, повідомляє прес-служба клубу.
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Терміни та умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що 33-річний оборонець уклав з командою Руслана Костишина контракт до 31 грудня 2022 року.
Нагадаємо, останнім клубом Дитятьєва була Краковія, з якою він виграв Кубок і Суперкубок Польщі.
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