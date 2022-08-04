Ще один наш співвітчизник перебрався у казахську першість.

Захисник Олексій Дитятьєв виступатиме за казахський Аксу, повідомляє прес-служба клубу.

Один проти, троє утримались – клуби УПЛ не змогли затвердити створення єдиного телепулу

Терміни та умови угоди не повідомляються, однак Transfermarkt зазначає, що 33-річний оборонець уклав з командою Руслана Костишина контракт до 31 грудня 2022 року.

Нагадаємо, останнім клубом Дитятьєва була Краковія, з якою він виграв Кубок і Суперкубок Польщі.

Динамо отримало ще одну пробоїну, або Як замінити Вербіча і до чого тут Коноплянка?