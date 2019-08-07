Динамо – Шахтар: VAR працюватиме в тестовому режимі, головний арбітр – Козик

У центральному матчі 3-го туру УПЛ використають систему відеоповторів.

На матчі Динамо – Шахтар у тестовому режимі працюватиме система відеоасистента арбітра (VAR), інформує офіційний сайт НСК Олімпійський.

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Головним арбітром зустрічі буде Ярослав Козик з Мукачево. Йому асистуватимуть – Ігор Альохін з Хмельницького та Семен Шланчак з Черкас, Четвертий суддя – Анатолій Абдула з Харкова.

Арбітр ВАА (офлайн) – Микола Балакін з Київської області. Асистент ВАА (офлайн) – Володимир Володін (Херсон). Спостерігач ВАА (офлайн) – Володимир Петров (Харків).

Нагадаємо, що система VAR вже працювала у тестовому режимі на матчі за Суперкубок України – як і очікувалося, ніхто не відчув жодного впливу відеоасистента. Головні арбітри зможуть використовувати VAR онлайн в другій частині сезону, коли ФІФА та ІФАБ надасть дозвіл.

Центральний матч 3-го туру УПЛ за участю Шахтаря та Динамо відбудеться 10-го серпня на НСК Олімпійський о 17:00.

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