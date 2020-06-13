Шахтар повідомив тривалий термін відновлення Ісмаїлі – на бразильця очікує операція

Україна — 19:00 1470
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Зоря – Динамо: Михайличенко робить гру замінами – камбек Циганкова і гол джокера в битві за друге місце УПЛ
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Зоря – Динамо: онлайн-трансляція матчу УПЛУкраїна — 16:50 7516
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Маріуполь розписав результативну нічию з Ворсклою – полтавці забили в стилі Динамо-1986, чемпіон світу врятував азовцівУкраїна — 15:57 475
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Фенербахче знайшов зіркову альтернативу Реброву, – ЗМІТуреччина — 11:45 1495
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Політичне виховання, гострі заяви та унікальна гармонія – культовий тренер продовжив контракт, ледь стримуючи сльозиНімеччина — 10:00 1611