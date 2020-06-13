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Шахтар повідомив тривалий термін відновлення Ісмаїлі – на бразильця очікує операція

17:34 237 Читать на русском
Шахтар повідомив тривалий термін відновлення Ісмаїлі – на бразильця очікує операція
Ісмаїлі / Фото ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Ісмаїлі довгий час не зможе допомогти донецькому клубу.

Лікарі "гірників" діагностували в Ісмаїлі пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

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30-річний бразилець буде змушений лягти під ніж. За прогнозами медиків захисник пропусти близько 6-ти місяців.

Нагадаємо, гравець травмувався під час тренування. У нинішньому сезоні чемпіонату України Ісмаїлі провів 21 матч, в яких відзначився двома голами та 5-ма асистами.

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