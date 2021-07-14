У найближчі дні повинна визначитися доля п'ятірки гравців з туманними перспективами, інформує AS.

Лунін в Ов'єдо: Реал має інші плани на українського голкіпера

Серед них і Андрій Лунін. Роздоріжжя українського голкіпера просте – оренда або резерв за спиною Куртуа з надіями на Кубок Іспанії. Зазвичай Анчелотті дає запасним воротарям шанси у другорядних турнірах, тому бодай якісь хвилини Андрій отримає. У зоні ризику також Одріосола, Іско, Едегор та Йовіч.

Нагадаємо, офіційний сезон Реала стартує 14 серпня матчем чемпіонату проти Алавеса.

Чому Лунін повинен зняти рожеві окуляри, або Що чекає українця у Реалі під керівництвом Анчелотті