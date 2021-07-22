Хавбек мадридцев в среду покинул тренировку команды вскоре после ее начала. У 29-летнего испанца был жар и симптомы простуды, сообщает Marca.

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Отмечается, что Иско уже сдал два негативных теста на коронавирус, поэтому его болезнь списывают на реакцию на вакцину, первую дозу которой ему вкололи 19 июля.

К слову, Иско по возвращении в Реал Карло Анчелотти снова начал выходить на высокий уровень. Испанец был одним из лучших на тренировках. В прошлом сезоне испанец провел за Реал 25 матчей (в основном неполных) в Ла Лиге и отдал 2 результативные передачи.

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