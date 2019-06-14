Іщенко назвав спільні риси України U-20 та Південної Кореї U-20

Директор Академії Динамо Олександр Іщенко поділився очікуваннями від фінального матчу чемпіонату світу-2019 U-20 між Україною та Південною Кореєю.

"У фінал вийшли дві найбільш організовані і тактично грамотні команди. У них багато схожого. В першу чергу, це велика самовідданість, дисципліна і характер.

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У збірної України ще є і швидкі флангові гравці, і потужний центрфорвард. Сподіваюся, що Супряга в фіналі отримає більше часу для того, щоб принести користь команді", – цитує Іщенка Footboom.

До слова, вирішальний матч чемпіонату світу-2019 U-20, де юнацька збірна України гратиме проти однолітків з Південної Кореї, відбудеться у суботу, 15-го червня, початок матчу – о 19:00.

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