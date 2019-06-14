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Ищенко назвал общие черты Украины U-20 и Южной Кореи U-20

06:30 18 Читати українською
Ищенко назвал общие черты Украины U-20 и Южной Кореи U-20
Украина U-20 / FIFA

Директор Академии Динамо Александр Ищенко поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира-2019 U-20 между Украиной и Южной Кореей.

 

"В финал вышли две наиболее организованные и тактически грамотные команды. У них много общего. В первую очередь, это большая самоотверженность, дисциплина и характер.

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У сборной Украины есть еще и быстрые фланговые игроки, и мощный центрфорвард. Надеюсь, что Супряга в финале получит больше времени для того, чтобы принести пользу команде", – цитирует Ищенко Footboom.

К слову, решающий матч чемпионата мира-2019 U-20, где юношеская сборная Украины сыграет против сверстников из Южной Кореи, состоится в субботу, 15-го июня, начало матча – в 19:00.

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Сборная Украины Украина U-20 Украина U-20 Чемпионат мира U-20 Украина U-20 - Южная Корея U-20 Александр Ищенко Чемпионат мира U-20
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