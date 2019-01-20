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Миколенко отримав пошкодження у матчі з Бохумом

21 січня 06:30 1 Читать на русском
Миколенко отримав пошкодження у матчі з Бохумом
Віталій Миколенко / Соцмережі

Захисник Динамо Віталій Миколенко зазнав травми у товариському матчі проти Бохума.

Київське Динамо провелу тренування на першому зборі, що проходить в Іспанії. У занятті не взяв участь захисник киян Віталій Миколенко, повідомляє офіційний сайт Динамо.

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Зазначається, що 19-річний динамівець отримав пошкодження у товариському матчі проти Бохума. Щоправда, травма незначна і невдовзі Віталій повернеться у загальну групу.

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Нагадаємо, 19-річний Миколенко провів за Динамо у цьому сезоні 15 матчів в усіх турнірах, у яких відзначився одним голом та однією результативною передачею.

Товариські матчі

Динамо - Бохум: Субота 19 січня 2019

Динамо
Матч завершено
3 : 0
Бохум
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Динамо Динамо Віталій Миколенко Віталій Миколенко Динамо - Бохум
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