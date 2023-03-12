Ісенко відбив два пенальті поспіль у компенсований час: відеоогляд матчу Верес – Ворскла – 2:2
16:33 - Читать на русском
Верес не зумів дотиснути Ворсклу в рамках 17-го туру УПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
48’ Василь Кравець
60’ Микола Гайдучик
Таулант Сефері 25’
Таулант Сефері 85’
25’ Таулант Сефері
48’ Василь Кравець
60’ Микола Гайдучик
85’ Таулант Сефері
Максимально емоційний матч. Все почалося з першого гола. Кравець, схоже, таки випустив м'яч за межі поля, але арбітри не помітили й зарахували гол Сефері. Верес розізлився й забив два у відповідь. Проте Таулант не залишив це без відплати, оформивши дубль.
Ворскла після двох пенальті поспіль втримала нічию з Вересом – шоу Ісенка, скандальний гол полтавців та бенефіс Сефері
Рівняни таки могли забрати усі три очки. Вже у компенсований час арбітр призначив у ворота Ворскли два поспіль пенальті. Однак Павло Ісенко вкотре довів, що спеціалізується на ударах з 11-ти метрів, й врятував нічию для полтавців.
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