"Якщо чесно, я не пам'ятаю скільки заробила. На той момент, якщо я не помиляюся, це було від двох до трьох тисяч доларів", – заявила донька екс-керманича збірної України YouTube-каналу Провокатор.

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Нагадаємо, що Ірина Блохіна була співведучою "Великого футболу" разом із Олександром Денисовим. Під час Євро-2012 програма виходила на телеканалі "Україна" та висвітлювала, зокрема, й поєдинки національної команди України під керівництвом Олега Блохіна.

Нині Блохіна працює у Федерації гімнастики України.

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