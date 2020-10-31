"У цій ситуації було двоє людей – це я і Вітя Вацко. Півтора року тому Вацко пішов, пославшись на те, що він морально втомився, йому важко і далі він буде розвиватися в YouTube. Ми розійшлися друзями, хоча спілкувалися значно менше. Я на телебаченні зі своїми справами, Вітя – зі своїми "гастролями" на YouTube.

Минуло півтора року. Віктор мені написав: "Якщо я цікавий тобі як професіонал – я хочу повернутися на канали Футбол". Я відповів: "Ніколи не сумнівався в твоїх професійних якостях, але ти ж пішов". Це нормальна життєва історія. Це історія повернення в сім'ю.

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Ми зустрічалися двічі. Під час першоїй бесіди здебільшого говорив Віктор. Він сказав, що відхід – велика помилка в його житті. Він сказав, що втратив більше, ніж коментар матчів, роботу на каналі. Він позбувся колективу і атмосфери. І він мріє про те, щоб повернутися. Він не бачить для себе жодних заохочень, преміумних варіантів з точки зору матчів, фінансових умов. Він просто хоче повернутися і йому реально погано. Я не сумнівався, що Віктор говорив щиро. Я бачив в його очах великий біль. Для мене це був знак.

Цього понеділка відбулася друга зустріч. Він підтвердив, що готовий коментувати клуби з другої частини турнірної таблиці УПЛ, не самі значущі матчі УЄФА і т.д. Ба більше, Віктору цікаво зробити проект на YouTube для каналів Футбол. Коли я сказав, що завтра треба коментувати матч Шахтар – Інтер, Вітя був шокований. Він реально не був готовий до цього.

Фінансові історії, які навигадували в інтернеті, про якісь 10 тисяч, 5 тисяч – це повна нісенітниця, яка не відповідає дійсності. Немає ніяких фантастичних і особливих умов. Вацко повертається на канали Футбол і вже працює щодня. Це не означає, що Столярчук втратив матчі збірної України або Круторогов залишиться без матчів Шахтаря. Все буде в абсолютній гармонії.

До речі, вчора я прочитав дику нісенітницю про історію Вацка і Megogo. Я подзвонив Віктору і попросив пояснити ситуацію. Він сказав, що ніяких предметних переговорів з Megogo не було. Вони запропонували і попросили його назвати свої умови. Він, каже, навіть умови не назвав. Просто не хотів іти на Megogo", – розповів Денисов в ефірі програми Денисов TIME.

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