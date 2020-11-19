"Если честно, я не помню сколько заработала. На тот момент, если я не ошибаюсь, это было от двух до трех тысяч долларов", – заявила дочь экс-тренера сборной Украины YouTube-каналу Провокатор.

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Напомним, что Ирина Блохина была соведущей "Великого футбола" вместе с Александром Денисовым. Во время Евро-2012 программа выходила на телеканале "Украина" и освещала том числе и поединки национальной команды Украины под руководством Олега Блохина.

Сейчас Блохина работает в Федерации гимнастики Украины.

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