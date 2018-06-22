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Іранські жінки вперше за 40 років потрапили на стадіон завдяки ЧС-2018

21 червня 15:03 556 Читать на русском
Іранські жінки вперше за 40 років потрапили на стадіон завдяки ЧС-2018
Іранські жінки вперше за 40 років потрапили на стадіон завдяки ЧС-2018

Гідний виступ збірної Ірану на чемпіонаті світу-2018 дозволив зняти давню заборону для жінок на батьківщині щодо відвідування спортивних арен.

В Ірані вперше після Ісламської революції 1979 року жінки змогли відвідати стадіон разом із чоловіками, повідомляє Al-Ahram.

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Уболівальниці змогли переглянути матч збірної Ірану проти Іспанії (0:1) на моніторах тегеранської арени Азаді. Всього подію відвідали близько 10 тисяч глядачів.

Раніше планувалося допустити жінок до перегляду матчів ЧС-2018 у стартовому турі, коли перси несподівано здолали збірну Марокко. Проте, перед стартом поєдинку влада заборонила трансляцію футболу на відкритих майданчиках. Масові гуляння після перемоги над марокканцями змусили чиновників змінити своє рішення.

Іранська влада тепер сподівається, що вирішальний матч групового етапу проти Португалії 25 червня відвідає велика кількість сімей.

В Ірані жінки переодяглися у чоловіків, щоб потрапити на матч

ЧС-2018 2 тур

Іран - Іспанія: Середа 20 червня 2018

Іран
Матч завершено
0 : 1
Іспанія
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Теги
ЧС 2018 футбольні фанати Чемпіонат світу-2018 Іран - Іспанія Іран Іран
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