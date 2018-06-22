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Иранские женщины впервые за 40 лет попали на стадион благодаря ЧМ-2018

21 июня 15:03 131 Читати українською
Иранские женщины впервые за 40 лет попали на стадион благодаря ЧМ-2018
Иранские женщины впервые за 40 лет попали на стадион благодаря ЧМ-2018

Достойное выступление сборной Ирана на чемпионате мира-2018 позволило снять давний запрет для женщин на родине по посещению спортивных арен.

В Иране впервые после Исламской революции 1979 года женщины смогли посетить стадион вместе с мужчинами, сообщает Al-Ahram.

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Болельщицы смогли посмотреть матч сборной Ирана против Испании (0:1) на мониторах тегеранской арены Азади. Всего мероприятие посетили около 10 тысяч зрителей.

Ранее планировалось допустить женщин к просмотру матчей ЧМ-2018 в первом туре, когда персы неожиданно одолели сборную Марокко. Однако, перед стартом поединка власти запретили трансляцию футбола на открытых площадках. Массовые гуляния после победы над марокканцами заставили чиновников изменить свое решение.

Иранские власти теперь надеются, что решающий матч группового этапа против Португалии 25 июня посетит большое количество семей.

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ЧМ-2018 2 тур

Иран - Испания: Среда 20 июня 2018

Иран
Матч окончен
0 : 1
Испания
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