Марокко – Іран на ЧС-2018: антиреклама футболу, камбек вувузелів і драматична розв'язка

Марокко та Іран навіяли нудьгу у матчі 1 туру ЧС-2018 в групі В. Рахунок і детальний звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Матч Марокко – Іран стартував о 18:00 за київським часом. Окрім цих команд, у групі В зіграють фаворити – Португалія та Іспанія.

Вийшовши на поле арени у Санкт-Петербурзі, суперники спершу придивлялися один до одного. Збірна Марокко першою окреслила свою перевагу, взявши м'яч під контроль, і на 19-ій хвилині створила перший реальний момент для взяття воріт. Після подачі зі штрафного в обороні іранців виникла панічна метушня – марокканці завдали серію ударів, проте усі вони були заблоковані.

Марокко – Іран – 0:1 – відео гола

Підопічні Карлуша Кейруша несподівано відповіли вже через хвилину. Ансаріфард вибігав на ворота Марокко, але удар у нього відверто не вдався. Третій гострий момент виник на 30-ій хвилині, коли марокканець Амін Харіт, одноклубник Коноплянки, пробив із доволі гострого кута – прямісінько в руки голкіпера. Зрештою, кульмінаційний момент: на 43-ій хвилині Іран втік у контру, Азмун вивалився на побачення з голкіпером, але переграти його не зумів. Більше того, Мунір парирував ще й добивання іранців.

Другий тайм розпочався, як і перший, – у в’язкій боротьбі та біганині без особливої користі для атаки. Про удари по воротах глядачам узагалі довелося забути. Не витримавши такого стану речей, Карлуш Кейруш зняв свого капітана – нападника Шоджаї, випустивши замість нього Таремі.

До ротації довелося вдатись і Ерве Ренару. Тільки от заміна у виконанні наставника Марокко була вимушеною: Нордін Амрабат не зумів продовжити матч через травму – його замінив брат Софіан Амрабат.

Марокко – Іран: на трибунах вивісили плакат на підтримку іранських жінок

Дещо оживив поєдинок марокканець Зієш, який на 80-ій хвилині класно пробив з льоту після скидання від Беланда, але голкіпер Ірану зумів дотягнутися до м'яча у самісінькому куті воріт. І знову – боротьба, зіткнення, травми, заміни, постійні зупинки матчу. На 84-ій хвилині іранець Джаханбахш узагалі покинув поле на ношах.

Розв'язка настала у компенсований час. Автогол Буаддуза після подачі зі штрафного – 0:1.

Найнудніший матч турніру

Позаду – три матчі Мундіалю. У двох із них віднайшлися команди, які продемонстрували футбол рівня, ну, скажімо, середньостатистичної УПЛ. Мова йде про вчорашню Саудівську Аравію і, звісно ж, Марокко та Іран.

Якщо у першому таймі суперники ще бодай якось намагалися комбінувати і творити в атаці, що втілилося у чотири небезпечні моменти (по два біля воріт Муніра та Бейранванда), то після перерви на перший план вийшли фоли, метушня, величезний брак у передачах. Гравці забули про ворота, а бачили лише гомілки суперників.

Нелогічна розв'язка

По-хорошому, найзакономірнішим підсумком цього поєдинку була б нульова нічия. Марокканці першими змирилися із таким варіантом, за що і поплатилися. Втрата концентрації на останніх секундах компенсованого часу призвела до автоголу Буаддуза, який зрізав м'яч у сітку власних воріт після подачі зі штрафного.

Іран святкує перемогу

Повернення вувузелів

Вперше з 2010-го, коли глядачів з усього світу кошмарили південноафриканські вувузели, повний матч довелося провести під безперервний нестерпний гул чудернацьких труб. У поєднанні з провальною якістю футболу звуковий тиск спричинив жахливий дискомфорт. Камбек вувузелів – ще цього не вистачало…

Марокко у катастрофічній ситуації

У групі В – два очевидні фаворити: Іспанія та Португалія. Аби мати бодай якісь шанси на вихід у плей-офф, андердогам належало перемагати в особистій сутичці, що й вдалося зробити Ірану. Натомість Беланда і Ко вже можуть потихеньку спаковувати валізи – проти обох піренейських команд їм не вистояти. Особливо, з такою грою, як сьогодні.

Цікаві факти

Пропустивши від Ірану, збірна Марокко перервала свою 6-матчеву суху серію, а також 6-матчеву серію без поразок.

Іран не програє вже у 19 поєдинках поспіль.

Автогол Буаддуза став найпізнішим в історії чемпіонатів світу.

ЧС-2018. Група В. 1 тур

Марокко – Іран – 0:1

Гол: А. Буаддуз, 90+4, автогол