ЧС-2018 Іран – Іспанія: курйозний гол Кости, рятівний для "Ла Рохи" VAR та падіння шаленої серії персів

Іран та Іспанія зустрілись у матчі 2-го туру чемпіонату світу 2018 в групі B. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Матч Іран – Іспанія розпочався 21:00. В першому таймі команди голів не забивали, а в другій половині гри перемогу Іспанії приніс Коста.

Іран – Іспанія – відео гола

Підопічні Фернандо Єрро з перших хвилин взяли м'яч під свій контроль, який перед свистком на перерву становив цілком звичні для "Червоної Фурії" 80% на 20%. Однак цього разу володіння сферою не принесло Іспанії жодних дивідендів. "Ла Роха" практично увесь перший тайм провела перед штрафним майданчиком персів, розігруючи м'яч без особливої небезпеки для команди Кейруша.

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Іран демонстрував відмінну гру в обороні, позбавляючи технічних іспанців вільних зон. Іранці ще й нерідко намагались виходити у швидкі контратаки, однак творити їм було набагато складніше, ніж руйнувати, а відтак гостроти поблизу воріт Де Хеа чекати не доводилось.

Єдиний з натяжкою гольовий момент Іспанія створила на 25-й хвилині, коли після розіграшу кутового м'яч потрапив до Сілви, а той ударом ножицями з лінії воротарського пробив над поперечкою.

Не встиг розпочатись другий тайм, як Бускетс ледь не забив розкішним дальнім пострілом. Хавбек Барси обвідним ударом цілив у дев'ятку, однак Бейранванд виконав суперсейв та врятував свою команду. А вже через декілька хвилин міг забивати Іран. Ансаріфард класно приклався до м'яча з меж штрафного майданчика, але сфера влучила в бокову сітку воріт Де Хеа.

Іспанія одразу ж відповіла своїм моментом, який виявився гольовим. Іньєста зробив розрізну передачу на Дієго Косту, а той у боротьбі із захисниками збірної Ірану курйозно відкрив рахунок. Один із оборонців, намагаючись вибити м'яч, влучив форварду Атлетіко у ногу і сфера по-зрадницьки залетіла прямісінько в кут воріт.

Команда Єрро продовжувала контролювати м'яч, але саме Іран двічі серйозно налякав "Червону Фурію". На 61-й хвилині м'яч таки побував у сітці воріт Де Хеа після удару Езатолахі, підопічні Кейруша почали божевільно святкувати, та їх радість тривала недовго. Після допомоги відеоасистента (VAR) уругвайський арбітр Кунья зафіксував у гравця збірної Ірану офсайд.

До честі іранців, вони не опустили руки та створили ще один супермомент, який дивом не завершився голом. Амірі познущався над Піке, прокинувши захиснику Барси м'яча поміж ніг, та віддав навісну передачу на Таремі, а той з декількох метрів пробив над поперечкою.

Іспанія все ж довела справу до непереконливої перемоги та, набравши 4 очки, наздогнала у таблиці Португалію. Іран перебуває на третій позиції (3 пункти).

Контроль заради контролю

Збірна Іспанії, мабуть, найкраще на планеті контролює м’яч. За цим компонентом у першому таймі “Ла Роха” мала божевільну перевагу над іранцями – 82% на 18%. Та ось лише жодних дивідендів від тотального володіння сферою команда Єрро не отримала. Контроль заради контролю? Принаймні так виглядало до перерви. Іньєста та Ко дуже повільно розігрували м’яч перед штрафним майданчиком, а їхні атаки розбивались об захист Ірану, як морські хвилі об скелі. Іспанцям не вистачало швидкості, насамперед, швидкості пересування м’яча по полю, а це дозволяло персам швидко переміщуватись та закривати вільні зони. Після перерви “Червона Фурія” додала в русі та одразу ж почала створювати гольові моменти. Єрро, однозначно, ще є над чим працювати.

Велика іранська стіна

Команда Кейруша ще раз продемонструвала усьому світу, що порядок може бити клас. Якщо раніше хтось сприймав перемогу Ірану над Марокко, як випадковість, то сьогодні можна було пересвідчитись, що перси не даремно досі мають шанси на вихід у плей-офф. Вже зараз можна з впевненістю сказати, що Португалії буде дуже непросто у матчі з іранцями. “Принци Персії” перед зустріччю з Іспанією пропустили лише 11 м’ячів у 25-ти матчах, а на Казань Арені ще раз показали свою оборонну міць. Іранці грали дуже компактно, позбавляли іспанців вільного простору та грамотно діяли на підстраховці. Вони ще й атакувати встигали, але фарт був на боці іншої комнади…

Курйозний гол Кости та рятівний для Іспанії VAR

Схоже, у цьому матчі, сповненому для Іспанії страждань в пошуках гола, команда Єрро просто не могла забити по-іншому. Дієго Коста отримав класну передачу від Іньєсти та, здавалось, невідпорно пробив у ближній кут воріт Бейранванда. Однак лише на повторі епізоду стало зрозуміло, що все відбулось більш сюрреалістично. Захисник збірної Ірану, намагаючись вибити м’яч, влучив Кості в коліно, від якого сфера й потрапила у ціль.

“Ла Роха”, навіть тотально контролюючи м’яч, дозволила провести іранцям декілька класних атак, одна з яких ледь не призвела до трагедії. На 61-й хвилині Езатолахі таки відправив м’яч у сітку воріт Де Хеа, але іспанців врятував VAR. Безжальний відеоасистент довів до розпачу підопічних Кейруша та 15 тисяч іранських фанів на трибунах, зафіксувавши офсайд у Езатолахі. Новітні технології зробили свою справу, все чесно, але лише уявіть, яку божевільну кінцівку могли подарувати нам команди без усіх цих відеоасистентів…

Цікаві факти

– Іран перервав свою 4-річну безпрограшу серію в офіційних матчах, яких назбиралось аж 23. Раніше триваліші серії без поразок видавали лише 4 команди: Іспанія (29), Франція (27), Аргентина (26) та Німеччина (24).

– Дієго Коста став лише 3-м гравцем в історії збірної Іспанії після Мічела (1990) і Торреса (2006), який забив 3 голи за 2 стартові тури ЧС.

ЧС-2018. Група B, 2 тур

Іран – Іспанія – 0:1

Гол: Коста, 55