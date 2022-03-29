Кваліфікацію на ЧС-2022 в Азії можна вважати завершеною. Лишилося зіграти кілька матчів, які не мають жодного турнірного значення.

ЧС-2022, Азія. Кваліфікація, 10 тур.

ОАЕ – Південна Корея – 1:0

Гол: Сухаїл, 54

Іран – Ліван – 2:0

Голи: Азмун, 35 – Джаханбахш, 72

Сирія – Ірак – 1:1

Голи: Аль Далі, 3 – Хуссейе, 31

Японія – В'єтнам – 1:1

Голи: Йосіда, 55 – Нгуен Танх, 19

Єдиний поєдинок групи В нам цікавий у контексті Японії, яка ризикує втратити перше місце, розписавши нічию з останньою командою в таблиці. Зрештою, "самураї" ще раніше здобули путівку в Катар. Інтрига зберігалася у групі А, де на перепустку в плей-офф претендували дві команди. Іраку потрібно було виключно вигравати, але він зіграв унічию з Сирією.

ЧС-2022: список учасників фінальної частини

У підсумку путівка дісталася ОАЕ, які сенсаційно обіграли Південну Корею, для якої це перша поразка у відборі. Ба більше, це перша перемога еміратів з цим суперником в офіційному матчі. Та й навіть у спарингах Південна Корея програвала ОАЕ ще в далекому 2006 році. Зауважимо, що асист на історичний переможний гол віддав підопічний Сергія Реброва у Аль-Айні Мансур Аббас.

Таким чином, відомий остаточний розподіл ключових місць в азійському відборі. Іран, Південна Корея, Саудівська Аравія та Японія кваліфікувалися на ЧС-2022. Австралія та ОАЕ 7 червня зіграють у півфіналі плей-офф, переможець пари зустрінеться у п'ятою командою відбору в Південній Америці.