В последнем туре отбора подопечные хорвата Драгана Скочича обыграли Ливан (2:0) и завершили отбор на первой строчке группы А. Иран досрочно добыл путевку на Мундиаль, но теперь появился риск, что команда не поедет в Катар.

Дело в том, что на матч, состоявшийся в городе Мешхед, не пустили две тысячи женщин, хотя у них были билеты. Иран известен своим жестким ограничением прав женщин, а теперь это может доставить проблемы национальной команде. Охрана стадиона применила перечный газ, чтобы разогнать толпу.

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"Мы слышим тревожные новости от ФИФА и АФК (Азиатской футбольной конфедерации)", – написал в Twitter член правления Федерации футбола Ирана Мехрдад Серадски. В стране предполагают, что ФИФА может отобрать путевку на чемпионат мира, ведь в 2019 году Иран уже получал предупреждение о массовых нарушениях прав женщин, сообщает Football Italia.

Правда, столь суровое наказание воплотится в реальность только в случае приостановки членства Ирана в ФИФА и АФК. Пока такое развитие событий считают маловероятным, хотя все может измениться. Жеребьевка группового турнира ЧМ-2022 пройдет уже в пятницу, 1 апреля.

Одним из главных претендентов на получение путевки на ЧМ-2022 в случае дисквалификации Ирана называют сборную Италии. "Скуадра Адзурра" сенсационно вылетела в плей-офф квалификации, но имеет лучший рейтинг среди сборных, не вышедших на турнир. Согласно Регламенту ФИФА, именно этот показатель является приоритетным. Правда, в таком случае будет нарушен принцип квот от каждого континента, ведь у Европы (УЕФА) только 13 гарантированных мест.

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